Slank strooigoed

De zomer is nog niet voorbij of ze steken hun kop alweer op: pepernoten. We proberen deze decemberlekkernij zo lang mogelijk te mijden om de beruchte Sinterklaaskilo’s te voorkomen. Kun je de verleiding toch niet weerstaan? VROUW.nl heeft de oplossing. Met dit recept maak jij jouw eigen strooigoed, met minder calorieën dan de knapperige vriendjes uit de supermarkt.