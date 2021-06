Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt richting 1000

Voor het eerst sinds 19 oktober liggen minder dan vierhonderd coronapatiënten op een ic-afdeling. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 65 naar 704. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten daalde daardoor met 91.

Precies een maand geleden, op 3 mei, zorgden artsen en verpleegkundigen voor 2642 mensen met Covid-19, de ziekte uit China die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sindsdien zijn er dus meer dan 1500 bedden vrijgekomen.

Regulier zorg hervat

Door de leegloop van de ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen. De reguliere zorg komt beetje bij beetje weer op gang. Op de intensive cares liggen nu 541 mensen om andere redenen dan Covid-19, bijvoorbeeld omdat ze zware operaties hebben ondergaan vanwege kanker of hartklachten, of na een ernstig ongeluk. Dit zijn er 147 meer dan het aantal coronapatiënten op de ic’s. Het verschil is sinds oktober niet meer zo groot geweest.

De leegloop komt doordat ziekenhuizen steeds minder coronapatiënten hoeven op te nemen. In de afgelopen 24 uur zijn 84 mensen vanwege corona op een intensive care of verpleegafdeling beland. In de afgelopen dagen namen ziekenhuizen 628 nieuwe coronapatiënten op, gemiddeld bijna 90 per dag. Twee weken geleden waren er gemiddeld 180 opnames per dag.

De oorsprong van het virus is nog altijd onbekend.