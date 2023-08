Orkaan Idalia koerst op Florida af: waarschuwing voor ’catastrofale gevolgen’

Lager gelegen gebieden langs de kust worden ontruimd. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft voor de helft van de staat de noodtoestand uitgeroepen, vooruitlopend op de dreiging van hevige regenval, windstoten en stormvloeden. Er kunnen windsnelheden voorkomen tot wel 209 kilometer per uur, zo waarschuwt het National Hurricane Center.

Idalia kon zich volgens experts de afgelopen uren snel ontwikkelen door de hoge temperatuur van het zeewater in de Golf van Mexico. Dinsdagavond was de orkaan er nog een van ’slechts’ de tweede categorie.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft met DeSantis gebeld, een van de Republikeinse presidentskandidaten. De president vertelde hem dat hij de noodtoestand had goedgekeurd en dat de hulpdiensten personeel en hulpmiddelen hebben vrijgemaakt zodat Florida zich optimaal kan voorbereiden op de orkaan. DeSantis zei dat er evacuatiebevelen komen voor bepaalde kustgebieden. Het internationale vliegveld van Tampa heeft vanaf dinsdag al alle vluchten geschrapt.

Het is niet zeker waar de orkaan precies aan land zal komen omdat de koers van de storm nog kan veranderen. DeSantis heeft daarom dinsdag al de bewoners van de hele kustlijn gewaarschuwd om zich voor te bereiden.

De laatste orkaan die Florida trof was Ian in september 2022. Toen kwamen 150 mensen om door het natuurgeweld. De schade was meer dan 100 miljard dollar.