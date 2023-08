Orkaan Idalia nu in ’extreem gevaarlijke’ categorie: waarschuwing voor catastrofale impact

De Golfkust van Florida zet zich schrap voor orkaan Idalia. Volgens Amerikaanse media heeft de orkaan aan kracht gewonnen en gaat het nu om een Categorie 4-storm, de op één na zwaarste waarschuwingscategorie die aangemerkt wordt als „extreem gevaarlijk.” Verwacht wordt dat Idalia woensdagochtend tussen 06.00 en 09.00 uur lokale tijd (woensdagmiddag in Nederland) aan land gaat in de regio Big Bend in Florida. In de Amerikaanse staat wordt voor stormvloed, hevige regenval en verwoestende wind gewaarschuwd, en moeten mensen verplicht evacueren vanwege de „catastrofale” impact van de storm.

In de stad Tampa worden voorbereidingen getroffen. Ⓒ ANP / AFP