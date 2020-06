Post NL-vrachtwagen rijdt auto Rijkswaterstaat van de weg

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. Een medewerker van Rijkswaterstaat was een afzetting aan het opruimen van een ander ongeluk toen de vrachtwagen vol op zijn auto, die op een afgesloten rijstrook stond, botste.

Op foto’s is te zien dat de auto van Rijkswaterstaat over de vangrail is gevlogen en ondersteboven in de berm is beland. Volgens NH Nieuws bleven zowel de medewerker als de vrachwagenchauffeur ongedeerd. Beide voertuigen moesten worden afgesleept.