Vettel: Het was een bizarre race

Autocoureur Sebastian Vettel moest even naar adem happen na de spannende Grand Prix van Brazilië, waar hij met de zesde plaats net genoeg punten scoorde om zijn derde wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. „Ik wist aan het einde van de race niet of ik genoeg gedaan had. Dat laatste rondje sukkelen achter de safetycar was een marteling”, zei de 25-jarige Duitser van Red Bull, met 25 jaar de jongste drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse.