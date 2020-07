Toch demonstranten in Dordrecht ondanks verbod

Zaterdag kwamen er ook al mensen samen in Utrecht. Ⓒ Robin Utrecht

DORDRECHT - In het Weizigtpark in Dordrecht zijn zondagmiddag toch tientallen mensen samengekomen ondanks een demonstratieverbod van de gemeente. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er zo’n twintig tot dertig mensen komen opdagen, maar is het verder rustig.