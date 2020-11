Aanvaring tussen pont en binnenvaartschip op het IJ in Amsterdam

Vier mensen raakten gewond. Twee van de gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, dat meldt een woordvoerder van de politie. Twee andere mensen werden behandeld door de hulpdiensten die ter plekke waren. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het incident was betrokken.

Schuin in het water

Een ooggetuige hoorde een ’harde knal’, vertelt hij. De man zag hoe de pont vervolgens schuin in het water hing. „Alsof de pont het vrachtschip probeerde te ontwijken”, vertelt de man die zich na het ongeluk naar de kade spoedde en zag hoe geschrokken passagiers aan wal kwamen. De gewonden bloedden flink, vertelt de man die het ’geen pretje’ vond om te zien.

Het vrachtschip zou vanuit westelijke richting zijn gekomen. Een passagier schrijft op Twitter dat het om de ’Banzai’ gaat. Het binnenvaartschip dat in België is geregistreerd - ligt vrijdagavond aangemeerd bij het Mövenpick Hotel, een politieagent is op het schip aanwezig.

’Ik schrok me rot’

„Ik zag die boot opeens uit het niets. Ik schrok me rot”, zegt Quera die vertelt aan De Telegraaf dat ze op de pont was toen het gebeurde. „Ik zag die boot niet aankomen want het was donker. Opeens was hij er en ramde meteen alle ramen eruit.”

De pont zou hebben gevaren op de route tussen het Centraal Station en Buikslotermeer in Amsterdam-Noord. De politie kreeg melding van de aanvaring om 19.05 uur.

De politie is bezig met uitgebreid onderzoek naar wat er precies is misgegaan.

