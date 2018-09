Geweld in Sao Paulo neemt toe

De minister voor Openbare Veiligheid van de deelstaat Sao Paulo ontsloeg maandag enkele politiebazen in de stad. Brazilië streeft juist naar verhoging van de veiligheid, met het oog op het Wereldkampioenschap Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016, als veel buitenlandse bezoekers worden verwacht. De openingswedstrijd van het WK wordt in 2014 in Sao Paulo gehouden.

