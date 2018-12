Wall Street gemengd na winkelweekend

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent (42,31 punten) lager op 12.967,37 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent (2,86 punten) tot 1406,29 punten. De technologiebeurs Nasdaq sloot 0,3 procent (9,93 punten) hoger op 2976,78 punten.

Beleggers bleven een scherp oog houden op de onderhandelingen in Washington over de dreigende begrotingscrisis, waar weinig zichtbare vooruitgang in zat. Het Witte Huis zei nog steeds optimistisch te zijn dat er een akkoord kan worden gesloten om de zogenoemde 'fiscal cliff' te vermijden.

Kerstinkopen

Ook werd gekeken naar de uitkomst van onderhandelingen in Brussel over Griekenland.

Afgelopen weekend gaven winkeliers de traditionele aftrap van de kerstinkopen met allerlei kortingsacties. De nationale vereniging van detailhandelaren maakte bekend dat de verkopen in de vier dagen vanafThanksgiving 12,8 procent hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is ver boven de groeiverwachting van 4,1 procent van de groep voor het hele feestdagenseizoen.

Wal-Mart

Hoewel dit een goed begin lijkt, waarschuwden analisten om niet te veel te varen op de cijfers van één weekend. Ze hechten meer waarde aan de verkoopcijfers over november, die een aantal ketens deze week bekendmaken.

Belangrijke aandelen in de detailhandel gingen maandag onderuit, nadat ze vrijdag in een verkorte handelsdag wel winsten incasseerden. Warenhuisketen Macy's, leverde 4,5 procent in. Wal-Mart daalde 0,4 procent.

Cyber Monday

De maandag na Thanksgiving Day staat bekend als 'Cyber Monday', waarop veel Amerikanen op zoek gaan naar koopjes op het internet. Het aandeel van internethandelaar eBay steeg met een kleine 5 procent vanwege sterke verkoopcijfers op maandag. Branchegenoot Amazon.com won 1,6 procent.

Apple won 3,2 procent, nadat bekend werd dat de technologiegigant de rechter heeft verzocht om 6 producten van Samsung, waaronder de Galaxy Note II toe te voegen aan de lijst met producten die een inbreuk zouden maken op de patenten van het bedrijf.

De euro noteerde 1,2970 dollar, ten opzcihte van 1,2960 rond het slot van de Europese beurzen. De Amerikaanse olieprijs daalde 0,5 procent, net als een vat Brentolie.