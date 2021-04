Man opgepakt voor beroving hoogbejaarde Nijmegenaar

Op camerabeelden was te zien dat de gearresteerde Nijmegenaar in het stadscentrum de pinactie in de gaten hield. Hij achtervolgde de 86-jarige, die met het geld in een tas naar zijn auto liep. Bij de auto overrompelde hij de oudere man, zodat hij de tas met geld uit de kofferbak van de auto kon pakken. Daarna ging hij er vandoor.

De politie liet vorige week beelden van de beroving zien in een opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Dat leverde tips op waardoor de verdachte maandagmorgen opgepakt kon worden, aldus de politie.