MP Motorsport kleurt GP2 series oranje

De 20-jarige De Jong zat tijdens vier raceweekenden achter het stuur in een bolide van het team Rapax. „Mijn debuut in de GP2 Series smaakte zeker naar meer. Ik kijk erg uit naar mijn eerste volledige seizoen in dit kampioenschap”, aldus De Jong, die al onder contract stond bij MP Motorsport. "Om nu samen dit avontuur aan te gaan, is een kans die ik niet laat lopen. Samen hebben we de komende tijd veel werk te verzetten en dat maakt de uitdaging alleen maar groter. Ik kan niet wachten.”

Het is nog onduidelijk welke coureur het tweede stoeltje gaat innemen bij MP Motorsport. Het nieuwe GP2-seizoen (2013) start op 24 maart in Maleisië. In totaal staan 22 races op het programma, verdeeld over elf weekenden.