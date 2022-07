Vierdaagsefeesten gaan wel op volle kracht door: ’Maar ga niet uren in de zon bier drinken’

Waar de mars nog even geduld moet betrachten, werden zaterdag de Vierdaagsefeesten al afgetrapt. Cabaretier Pieter Derks waarschuwde het uitgaanspubliek al bij de opening voor een vermoeiende hitteweek: „Er zullen momenten komen dat je er doorheen zit. Houd je eraan vast dat ’s ochtends vroeg ruim 40.000 startende lopers je komen aanmoedigen als je richting bed gaat”, zo grapte hij.

Niemand kon toen nog bevroeden dat er dinsdagochtend geen loper te zien zal zijn op de Vierdaagse-startplaats De Wedren. Dus moeten stappers op het grootste buitenfeest van Nederland het voorlopig nog doen met ruim veertig podia en optredens van artiesten als de Snollebollekes, Tino Martin, Ronnie Flex en de lokale favoriet Frank Boeijen.

Directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten ziet geen reden om de podia en biertaps af te sluiten nu de wandelmars uit angst over oververhitting tot een driedaagse is gedegradeerd. Hij somt desgevraagd enkele maatregelen die grote problemen in het hossende stadscentrum moeten voorkomen: „Met camera’s worden de pleisterplaatsen nauwgezet in de gaten gehouden. Locaties die al te druk lijken te worden, zullen we nu eerder dan normaal afsluiten voor nieuwe bezoekers. Zo voorkomen we dat mensen te dicht op elkaar komen te staan.”

Voorts zijn er op tien plekken in het centrum watertaps aangelegd en geldt het advies om vooral in de avonduren te komen feesten en ’niet uren in de zon te gaan zitten bieren.’

Burgemeester Hubert Bruls kondigt bij voorbaat aan het feestgedruis in zijn stad ongemoeid te laten. „Ook als de wandelmars niet doorgaat, blijven de kroegen in Nijmegen altijd open. De mensen hebben na twee afgelastingen wegens corona enorm veel zin in een feestje. Dat was al te merken in de aanloop naar deze feestweek en dit werd het afgelopen weekeinde bewezen: zaterdagavond werden er 150.000 mensen verwacht in het centrum, ik heb sterk de indruk dat dit er veel meer waren. Het verliep vrijwel probleemloos, natuurlijk zijn er altijd wat aanhoudingen vanwege al te grote dronkenschap, maar het gros komt voor de gezelligheid”, aldus de burgervader.

Feestvierders die hun dorst willen lessen, worden dit jaar bij 135 Nijmeegse horecazaken voor het eerst geconfronteerd met ’circulaire bekers’. Bruls en de feestdirectie zijn zeer tevreden over de eerste ervaringen met het systeem, waarbij gasten voor een eerste glas 50 cent betalen en bij een nieuwe bestelling een verse beker krijgen bij inlevering van de oude. Voor de komende week zijn 10 miljoen bekers in voorraad in dit eerste jaar, zo meldt feestweekdirecteur Bouwmeister.

Bij het uitgaanspubliek klinkt echter gemopper: het valt bij velen niet in goede aarde dat er aan het einde van de avond geen vijftig cent statiegeld wordt terugbetaald. Volgens de directeur van de Vierdaagsefeesten is dit een weloverwogen keuze. De maximaal 5 miljoen euro opbrengst van het ’bekergeld’ is volgens hem nodig om de kosten van de operatie te dragen.