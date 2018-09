'Missies Nederland niet meer met einddatum'

Dat stelt de hoogste burgergezant van de NAVO in Afghanistan, de Nederlander Maurits Jochems, in een gesprek met het ANP. Namens het bondgenootschap onderhoudt Jochems contacten met de Afghaanse regering en internationale organisaties.

„Persoonlijk ben ik van mening dat we in beginsel niet meer aan missies moeten beginnen met een vaste datum als einddoel”, aldus Jochems. „We moeten bereid zijn, en de capaciteit hebben, om voor een onbepaalde tijd deel te nemen aan een operatie.”

Jochems verwijst onder meer naar de Nederlandse militaire missie vanaf 2006 in de provincie Uruzgan. De operatie zou 2 jaar duren, werd verlengd tot 2010 en leidde tot de val van het kabinet-Balkende IV door onenigheid over verdere verlenging. „Zo lang als nodig blijven. Dan maar wat kleiner dan de grote Uruzgan-missie. Samen uit, samen thuis”, aldus de hoogste civiele vertegenwoordiger.

De huidige Nederlandse politietrainingsmissie loopt medio 2014 af. „Die is van groot belang om de Afghaanse politie op eigen benen te laten staan”, aldus Jochems. Volgens hem zou Nederland ook na 2014 een rol moeten spelen bij de verdere stabilisatie en opbouw van Afghanistan. Het is de bedoeling dat de Afghanen begin 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en de buitenlandse gevechtstroepen zijn vertrokken.

„Het is aan de Nederlandse politiek om te bepalen hoe de bijdrage na 2014 eruit zal zien”, stelt de NAVO-topdiplomaat. De internationale gemeenschap moet in ieder geval tot op zekere hoogte betrokken blijven bij een regio die een bedreiging kan vormen voor de vrede in de wereld, aldus Jochems.

De gezant pleit voor een Nederlandse bijdrage aan nieuwe NAVO-operaties, omdat Nederland zijn eigen veiligheid ook grotendeels via het bondgenootschap verzekert. Een deelname onderstreept de solidariteit met de andere bondgenoten, met name de Verenigde Staten. „Dit element van solidariteit als investering in onze eigen veiligheid is eigenlijk gewoon gezond eigenbelang. Niet meer, maar zeker ook niet minder.”