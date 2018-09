O'Leary: "Gordels in vliegtuig nutteloos"

"Het probleem met de luchtvaart bij ons is dat die nu al zo'n vijftig jaar lang bestuurd wordt door mensen die vliegen een soort wonderlijke seksuele ervaring vinden. Ze wanen zich als James Bond en hopen dat straks iedereen business class vliegt, terwijl we in feite gewoon in een domme bus met vleugels zitten."

De Ryanair topman heeft in het verleden wel eens gepleit voor een reeks staanplaatsen achterin het vliegtuig. In het interview met de Britse krant laat hij er geen twijfel over bestaan dat hij er nog altijd heilig van overtuigd is dat de autoriteiten hiermee uiteindelijk ook zullen moeten instemmen.

"Mocht er ooit een vliegtuig crashen, wat God overigens verhoede, dan zal die gordel je leven echt niet redden." Veiligheidsgordels doen er volgens de Ier niet toe als het gaat om het verhogen van de veiligheid. "Bovendien vind ik het vreemd dat ze ontbreken in bijvoorbeeld de metro, om van een hogesnelheidstrein nog maar te zwijgen. En echt geloof me, als die hogesnelheidstrein met 160 kilometer per uur crasht, zijn alle reizigers ook dood."

Supergoedkope staanplaats

O'Leary wil studenten en budgetreizigers de mogelijkheid bieden om voor een heel gering bedrag, hij spreekt zelf over 1 Britse pond, te kunnen kiezen voor een staanplaats op een korte vlucht tussen verschillende Europese bestemmingen.

Op vraag hoe het dan moet met de landing en het opstijgen, zegt hij: "Dan moeten de mensen met een staanplaats zich maar goed vasthouden aan lussen boven hun hoofd. Dat moeten ze nu in een schokkend rijdende bus toch ook?"

De Ryanair topman is er van overtuigd dat indien de mensen de keuze hebben om tijdens een vlucht van pakweg een uurtje of anderhalf uur te zitten voor een bedrag van ruim 25 Britse pond (31 euro) of te staan voor 1 pond (€ 1,25) dat velen dan voor de goedkope staanplaats zullen gaan.

Vliegen is routine

"We voeren dagelijks zo'n 1500 vluchten uit, en in feite is het starten en landen voor onze piloten een routinehandeling. Bovendien hebben we tijdens de vluchten in Europa nauwelijks last van heftige turbulentie. Maar is het de overheid met haar regeltjes die ons voorschrijft dat passagiers bij het opstijgen en landen een veiligheidsgordel moeten dragen. Daarmee blokkeert dit stelletje sukkels elke vernieuwing."

Van A naar B

"De meeste mensen willen gewoon van A naar B, en dan ook nog op de voordeligste manier als dat even kan. Er is toch niemand die voor zijn lol 500 euro voor een vliegticket wil betalen? De mensen stoppen het geld dat ze met een goedkope ticket besparen liever in een verblijf in een comfortabel hotel, een mooi appartement of ze gaan er liever lekker van uit eten."