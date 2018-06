Breivik: excuses aan militante nationalisten

Omdat Breivik zelf niet wilde zeggen of hij extra tijd nodig had om na te denken over een hoger beroep, antwoordde zijn advocaat andermaal dat dat niet nodig was. De rechter liet daarop weten dat het OM wél tijd wil om na te denken of het in hoger beroep gaat.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik