Strijden om schoolreisje in Textiel Race: ’Al bijna 100.000 kilo ingezameld!’

’Van het scheiden van GFT-afval waren we snel genezen’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over Duurzame Dinsdag. „Toen wij dit jaar te horen kregen dat de grijze kliko nog maar eens in de drie weken geleegd werd, besloten we fanatieker afval te gaan scheiden. We kwamen van een koude kermis thuis.”