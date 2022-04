Kabinet doet biomassa in de ban

De Tweede Kamer drong al langer aan op een afbouwpad voor houtige biomassa, omdat er bossen voor worden gekapt, bomen verbrand en omdat het slecht is voor biodiversiteit en klimaat. De D66-bewindsman houdt wel de deur open voor subsidie op hoogwaardige biogrondstoffen, bijvoorbeeld als vervanger van fossiele kerosine of diesel in de lucht- en scheepvaart.

Omdat er in het verleden ruim 8 miljard euro aan biomassasubsidies is verleend voor langere periodes, zullen bestaande centrales voorlopig blijven draaien. Ook zijn er nog geplande projecten waarvoor al subsidies zijn gereserveerd.

Toegezegde miljardensubsidies trekt Jetten niet terug, erkent hij in een interview met De Telegraaf. ,,Daar moeten we eerlijk over zijn. De komende jaren blijft er dus inzet van biomassa omdat subsidies al zijn vergund. Maar door geen nieuwe subsidie te verlenen, verwacht ik geen grote nieuwe ontwikkelingen.”

