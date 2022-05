Bloedige schietpartij in Amerikaanse supermarkt Buffalo: tien doden, drie gewonden

Tien mensen zijn gedood en drie anderen zijn gewond geraakt, meldt AP. Het gaat vooral om zwarte slachtoffers. De verdachte zou een rechts-extremist zijn.

Volgens Amerikaanse media zond de 18-jarige schutter de live-beelden van de schietpartij uit op sociale media. Ook zou hij voorafgaand aan zijn daad een manifest hebben gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt.

Tijdens de schietpartij was de man volgens een politiecommissaris verwikkeld in een vuurgevecht met een voormalig politieman die als bewaker in de winkel werkte. De beveiliger is daarbij omgekomen.

Amerikaanse politie bij de supermarkt in Buffalo waar een man in het rond begon te schieten. Ⓒ ap

De politie in Buffalo werd opgeroepen vanwege schoten die werden gehoord rond het filiaal van Tops Friendly Markets. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen dat meerdere mensen voor en in de winkel waren neergeschoten. Bloedige beelden op sociale media bevestigen die lezing. „Het is alsof je een horrorfilm binnenloopt, maar alles is echt. Dit is overweldigend”, verzucht een politiefunctionaris ter plaatse tegen een verslaggever van The Buffalo News.

Een jonge verdachte is aangehouden. Hij liep in militaire kleding rond en zou beschikken over een semi-automatisch wapen. Op sociale media circuleren berichten dat hij voorafgaand aan zijn daad een manifest heeft gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt. De 18-jarige schutter werd ter plaatse gearresteerd en wordt verdacht van een racistisch gemotiveerde haatmisdaad.

Aan automobilisten en omwonenden wordt gevraagd om de omgeving van de supermarkt aan Jefferson Avenue te mijden. Toch komen veel bezorgde Amerikanen poolshoogte nemen.

Burgemeester Byron Brown zei tijdens een persconferentie dat de schutter niet uit Buffalo komt. De vermoedelijke dader zou uren hebben gereden voordat hij in de stad aankwam „om deze misdaad tegen de mensen van Buffalo te plegen”, aldus Brown. Hij sprak van „de ergste nachtmerrie die een gemeenschap kan tegenkomen.”

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.