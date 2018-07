OM in beroep in zaak Facebookmoord

De rechtbank in Arnhem veroordeelde op 12 november twee minderjarige verdachten tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het uitlokken van de moord op de 15-jarige Winsie Hau. Het OM had voor beiden een gevangenisstraf van 5 jaar en tbs geëist.

De Facebookmoord werd 14 januari uitgevoerd door de toen 14-jarige Jinhua K. uit Capelle aan den IJssel na aandringen, intimidaties en de belofte van enkele tientjes. Hij deed dat op verzoek van de 16-jarige Polly W. uit Arnhem en de toen 17-jarige Wesley C. uit Rotterdam.

De rechtbank vindt dat de ernst van het feit veroordeling volgens het volwassenenrecht rechtvaardigt, maar dat het belang om snel met de behandeling van de twee tieners te beginnen, zwaarder weegt.

Het OM daarentegen meent dat „de ernst van het feit en de ernstige mate waarin de maatschappij is geschokt in deze bijzondere zaak”, zwaarder zou moeten wegen dan de persoonlijke omstandigheden van de daders. „Toetsing van deze belangenafweging is van groot belang”, aldus het OM.