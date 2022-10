‘D66 wil politieke benoeming op Schiphol’

Hoewel Schiphol beterschap had beloofd voor augustus gaat het ook deze maand weer volledig mis op de luchthaven. In een nieuwe aflevering van de podcast Inchecken bespreken reisverslaggever Koen Nederhof en luchtvaartjournalist Yteke de Jong de zomerchaos tot nu toe. Zo is er een compleet team opgetuigd om schadeclaims van gedupeerde reizigers af te handelen. „Het is de wereld op zijn kop”, zegt De Jong. „Waarom zet Schiphol deze mensen niet in als beveiliger?” Verder in de podcast: ‘het onzinverhaal’ over de afgeschaalde vluchten in september en oktober en een nieuwe, zorgwekkende trend gesignaleerd aan boord van vliegtuigen.

Nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan gratis op de podcast Inchecken via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer