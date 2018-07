Sneijder: De Leeuw niet schorsen

Na spoedoverleg in de Waalwijkse kleedkamer verscheen de middenvelder toch voor het journaille. „Ik loop weg bij de paal en voelde een tik tegen mijn slaap”, zei Sneijder over de ’rode’ situatie. „Ik dacht eerst aan opzet want je ziet wel vaker dat er bijvoorbeeld ellebogen worden uitgedeeld. Maar ik heb de beelden teruggezien en daar blijkt uit dat De Leeuw niets expres doet. Dit was een onterechte rode kaart en die jongen mag zeker niet geschorst worden”, verklaarde Sneijder collegiaal.

