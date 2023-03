Premium Het beste van De Telegraaf

Leerlingen op vastgelopen zeilschip in Noorwegen hebben steengoed verhaal: ’Wie kan dat nou zeggen’

Door Anne Roel van der Meer Kopieer naar clipboard

Het vastgelopen schip De Noorderlicht. Ⓒ Redningsskøyta/Harald V

Een ding is zeker, zegt Ernst Buurma van christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden: de twee leerlingen aan boord van het bij Noorwegen vastgelopen schip Noorderlicht hebben later op feestjes altijd een steengoed verhaal om te vertellen.