'Akkoord over Griekenland heel dichtbij'

Moscovici praat maandag met zijn collega's uit de andere 16 eurolanden over de mogelijkheid om Griekenland van de volgende tranche hulpleningen te voorzien. Het staat volgens hem nog niet vast dat er in Brussel een besluit zal worden genomen. ,,Ik weet dat een akkoord mogelijk is en dat ik er één wil'', zei de minister op de Franse televisie.

Vorige week slaagden de eurolanden er tijdens een nachtelijke vergadering niet in overeenstemming te bereiken over de Griekse noodsteun. Het belangrijkste struikelblok is de houdbaarheid van de Griekse schuldenlast op langere termijn. Het IMF, een van de geldschieters van de Grieken, vindt dat de eurolanden een behoorlijk deel van hun vorderingen moeten schrappen om Griekenland een betere uitgangspositie te geven. Veel eurolanden, waaronder Duitsland en Nederland, zien hier niets in.

Schuldverlichting

De afgelopen weken zou er volgens Duitse media zijn gesproken over de mogelijkheid om de Grieken in 2015 schuldverlichting te gunnen. Overeenstemming over die plannen is echter nog ver weg.

Maandag wordt naar verwachting gekeken naar andere opties om de financiële problemen van Griekenland te verlichten. Daarbij wordt gedacht aan lagere rentes op de eerder verstrekte noodleningen of een plan om de Grieken in staat te stellen een deel van zijn eigen schulden tegen dumpprijzen op te kopen van beleggers. De Europese Centrale Bank (ECB) zou ook een bijdrage kunnen leveren door af te zien van winsten op zijn Griekse obligaties.