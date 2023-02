Vermiste rappers dood teruggevonden in kelder vol met ratten

Agenten gingen vanwege een ongerelateerde zaak de kelder van een verlaten gebouw in en vonden daar de drie stoffelijke overschotten. De kelder zou een puinhoop zijn geweest en vol zitten met ratten. De vermoorde mannen, allen in de dertig, lagen onder het puin en hadden schotwonden. De precieze doodsoorzaak wordt verder onderzocht. De politie zit nog met „veel onbeantwoorde vragen”, zegt een woordvoerder tegen lokale media.

Politieonderzoek in Detroit na de vondst van drie dode artiesten. Ⓒ ANP / SIPA USA

De drie rappers werden vermist sinds 21 januari, de dag dat ze samen zouden optreden in een nachtclub in Detroit. Dat optreden werd op het laatste moment afgezegd, naar verluidt vanwege materiaalproblemen, maar de drie werden sindsdien niet meer gezien. Ook kwam er vanaf hun telefoons geen signaal meer.

Het duurt volgens de politie nog even voordat er autopsie kan plaatsvinden. Omdat het zo koud is in Detroit moet er 48 uur gewacht worden tot de lichamen goed kunnen worden onderzocht. Het vriest ’s nachts 15 graden in de Noord-Amerikaanse stad.