Onrust over nieuwe baan mariniersbaas Mac Mootry

In een column in het eigen blad QPO en later tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer riep Mac Mootry de politiek op de verhuizing naar Zeeland te heroverwegen. Hij signaleerde dat het plan zorgde voor een leegloop van het korps. Met name ervaren onderofficieren en officieren vertrokken. De korpscommandant vreesde door het ontbreken van die kennis voor de veiligheid van zijn mannen wanneer ze op missie zouden gaan.

Het geldt als ongebruikelijk dat een topmilitair zich publiek uitspreekt tegen een politiek besluit. Bronnen van De Telegraaf spraken kort voor het definitief afserveren van Vlissingen vorige maand door het kabinet de vrees uit dat Mac Mootry zou worden geslachtofferd.

Strafexpeditie

De beoogde benoeming zorgt op fora en sociale media voor woedende reacties van mariniers en oud-mariniers. Ze leggen een verband tussen de nieuwe functie en de rol van Mac Mootry in het Vlissingen-dossier. De functiewisseling van de onder zijn mannen zeer populaire generaal is in hun ogen een strafexpeditie.

Het ministerie van Defensie geeft geen commentaar omdat benoemingen als interne aangelegenheid worden beschouwd. Daardoor blijft onduidelijk of Mac Mootry in een nieuwe functie een hogere rang krijgt en van brigadegeneraal generaal-majoor wordt. Binnen de krijgsmacht geldt dat als formeel teken van een promotie.

Voorganger

Bestuurder Arjen Roozendaal van de militaire vakbond AFMP vindt de aanname dat Mac Mootry wordt geslachtofferd te kort door de bocht. Volgens hem vervullen officieren gemiddeld 19 maanden een functie. De korpscommandant trad in augustus 2017 aan en is dus voorbij die periode. Zijn voorganger Frank van Sprang zat nog korter op de stoel.

Nieuw Milligen is na het politiek zeer gevoelige besluit Vlissingen te schrappen de voorkeurslocatie van defensie voor een nieuwe marinierskazerne. De grond voor het beoogde complex is al eigendom van de krijgsmacht en de locatie ligt dicht bij oefenterreinen en schietbanen waar de mariniers al veel gebruik van maken. Nieuw Milligen ligt ook gunstig ten opzichte van de woonplaats van veel mariniers waardoor ze ’s avonds anders dan vanuit Vlissingen wel naar huis kunnen.