Academisch ziekenhuis grootverdiener in zorg

Een universitair ziekenhuis - er zijn er acht in Nederland - verdient gemiddeld 714 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 2,7 keer zo veel als een zogenoemd topklinisch ziekenhuis en 6,3 keer zoveel als een basisziekenhuis. Het verschil tussen die laatste twee is de zorg die er geleverd wordt: een topklinisch ziekenhuis heeft speciale, dure voorzieningen voor bijzondere medische ingrepen zoals hartchirurgie en transplantaties. Een basisziekenhuis heeft die niet.

De universitaire ziekenhuizen onderscheiden zich dan weer door wetenschappelijk onderzoek, laat een woordvoerder van de NVZ weten. Volgens een woordvoerder maken deze ziekenhuizen extra kosten door juist die 'academische componenten'. „Daarvoor krijgen ze subsidie van zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als Onderwijs, Gezondheid en Wetenschap.”

„Universitaire ziekenhuizen mogen gewoon veel meer. Er zitten mensen in onderzoekstrajecten en dat levert geld op”, verklaart een woordvoerder. „Bovendien komen er meer mensen naar dit soort ziekenhuizen voor zogenoemde last resort-behandelingen - oftewel behandelingen die een laatste redmiddel zouden kunnen bieden.”

In Nederland zijn in totaal 28 topklinische ziekenhuizen die gemiddeld 283 miljoen euro aan omzet kunnen wegschrijven. Er zijn nog een stuk meer basisziekenhuizen, namelijk 81. Die boekten een gemiddelde omzet van 113 miljoen euro.

In Nederland zijn er acht universitaire medische centra: twee in Amsterdam, in Utrecht, in Leiden, in Rotterdam, in Nijmegen, in Maastricht en in Groningen. Ondanks dat het aantal schril afsteekt tegen het aantal topklinische en basisziekenhuizen, zijn de acht centra goed voor 21,9 procent van alle opbrengsten van ziekenhuizen.