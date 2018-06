Ajax ontsnapt tegen Roda JC

Dat Ajax in 'half één wedstrijden' zelden op tijd wakker is, bleek ook in het zuiden van het land. Daley Blind ging in de veertiende minuut - na opjagen van Krisztián Németh - opzichtig in de fout. Németh bediende Guus Hupperts direct op maat. Het vlammende schot van de Limburger was voor doelman Kenneth Vermeer te machtig; 1-0.

Falen

Tot grote opluchting van trainer Frank de Boer ontsnapte Ajax zes minuten later aan een tweede tegentreffer. Németh faalde oog in oog met Vermeer. Eenmaal het zand uit de oog gewreven, dicteerden de Amsterdammers vervolgens ruim een uur het spel.

De Boer moet echter vol frustraties op de bank hebben gezeten. Zijn keurkorps hielp kans op kans om zeep. Zo miste Siem de Jong nog voor rust twee grote kansen en stond ook het vizier van Hoesen niet op scherp.

Kans op kans

In de tweede helft zette Ajax de thuisclub volledig vast op eigen helft. Opnieuw leverde dat vele mogelijkheden op. Sluitpost Mateusz Prus had lange tijd met prachtige reddingen telkens een passend antwoord.

Opluchting

Toch kapituleerden Prus en Roda JC in de slotfase. Christian Eriksen (82e minuut en invaller Lasse Schöne (88e minuut) bezorgden Ajax op het nippertje de dikverdiende overwinning. Dit tot grote opluchtig van een dolenthousiaste De Boer.

