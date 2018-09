KNVB laat zaak-Danilo rusten

Danilo reageerde tijdens de wedstrijd nogal emotioneel op Van Sichem. Volgens de jonge Portugees had de arbiter iets kwalijks tegen hem gezegd. Van Sichem verklaarde na afloop dat Danilo 'fuck you' tegen hem had geroepen. Daarop had de arbiter gereageerd met: „what fuck you?“

Volgens een ploeggenoot zou Van Sichem iets hebben gezegd over de moeder van Danilo. „Maar ik zou niet weten wat ik over zijn moeder had moeten zeggen”, gaf de leidsman te kennen.

Danilo had maandag een persoonlijk onderhoud met de directie van Roda JC. Na afloop liet de clubleiding weten niet te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de betreffende speler. „We kennen hem als een integer persoon. Speler en club wensen geen verdere ruchtbaarheid aan deze zaak te geven en zullen dan ook geen mededelingen meer doen over dit incident”, aldus de directie op de website.