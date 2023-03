Amerikaans model overleden na noodlottige val, claimt manager

Luli Batista, zijn manager, denkt dat het geen zelfmoord kan zijn omdat ze hem kort voor zijn overlijden nog had gesproken. Zij suggereerde een ongelukkige val van een balkon. Volgens haar leek hij gelukkig, optimistisch en opgetogen. Des te pijnlijker is dat zijn eigen broer denkt dat het wel om zelfmoord gaat, omdat hij in een bericht op Facebook sprak over de mentale problemen van zijn broer. Andere familieleden willen vooralsnog geen uitspraak doen en wachten het onderzoek af. Ondertussen rouwt Miami om het verlies van een populair model.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.