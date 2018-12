Weblog Luiten: Mooie kerstbonus

"Toch ben ik met een goed gevoel afgereisd naar Dubai. Mijn laatste toernooi waar ik speelde, het Singapore Open, verliep namelijk lange tijd goed. Na drie rondes deed ik nog mee voor de eindzege. Hoewel ik mijn kansen in de laatste ronde verspeelde, met name door een vroege triple bogey, heb ik daar vertrouwen opgedaan voor deze week."

"Dit is het derde jaar op rij dat ik tot de beste zestig spelers van de European Tour behoor. In 2010 eindigde ik als 26e in dit slottoernooi. Dat is wel aardig, maar ik wil meespelen voor de overwinning. Ik weet dat als ik net zo solide speel als in Singapore, dat ik dan een kans maak. Het zou mooi zijn als ik nog een sprong maak tot binnen de top-30 van de Race to Dubai. Dat is me de laatste twee jaar ook gelukt. Dan ben ik in ieder geval verzekerd van deelname aan het Britse Open in 2013. En met een goede week, kan ik nog een mooie kerstbonus ophalen hier.”