Brit opgepakt voor beklimmen hoogste gebouw van Zuid-Korea

De Lotte World Tower telt 123 verdiepingen en is met 555 meter ook het op vier na hoogste gebouw van de wereld. De 24-jarige man wist de 73e verdieping te bereiken. Daar dwongen de autoriteiten hem de wolkenkrabber binnen te gaan. Hij werd daarna door de politie meegenomen voor verhoor.

Luchtkussen

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat de man rond 05.00 uur begon met klimmen en dat hij om ongeveer 07.50 uur werd ontdekt door beveiligers. Die belden de politie en zeiden dat een buitenlander in zijn onderbroek via de buitenkant van het gebouw naar boven klom, bericht Yonhap. Reddingswerkers hadden er een luchtkussen geplaatst voor het geval dat de man zou vallen.

Het gaat volgens Zuid-Koreaanse media om George King-Thompson. Hij werd eerder opgepakt en tot een celstraf veroordeeld voor het beklimmen van The Shard vier jaar geleden in Londen. Dat gebouw is met 310 meter het hoogste gebouw van het Verenigd Koninkrijk.

Het is niet de eerste keer dat iemand zonder uitrusting de Lotte World Tower via de buitenkant beklimt. In 2018 deed Alain Robert, ook wel de Franse Spiderman genoemd, een poging de top te bereiken. Hij was halverwege toen hij ermee moest stoppen en werd ook aangehouden door de politie.