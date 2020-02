Windparken lelijk? ’Onze voorouders vonden molens ook niets’

Kristel Lammers is als programmadirecteur Nationaal Programma Energie Strategieën degene naar wie alle plannen voor zon- en windparken opgestuurd worden. Ⓒ Serge LIGTENBERG

DEN HAAG - Nederland gaat op de schop. Als een razende wordt in dertig regio’s gezocht naar nieuwe plekken voor grote wind- en zonneparken. Ook bij u in de buurt. De persoon die al die plannen overziet, is Kristel Lammers, programmadirecteur Nationaal Programma Energie Strategieën. „Tijdens de drooglegging stond ook niet iedereen te juichen bij de bouw van onze molens. Nu maken ze deel uit van het nationaal erfgoed.”