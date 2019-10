Man probeert vierjarige kleuter in supermarkt te ontvoeren

In de supermarkt aan de Paul Krugerkade in Haarlem waar ze boodschappen gingen doen, wilde het jongetje de speelhoek in. Opa bleef in de buurt van zijn kleinzoon, oma ging boodschappen doen. Terwijl de jongen aan het spelen was, kwam er een man aan die hem een aai over zijn hoofd gaf en hem vervolgens wilde optillen en meenemen.

Gelukkig zag opa het gebeuren en schreeuwde naar de man dat hij zijn kleinzoon los moest laten. De ontvoerder schrok en ging er vervolgens snel vandoor.

In een inmiddels verwijderd bericht op Facebook laat Trienke weten dat ze „iedereen wil waarschuwen.” Winkelpersoneel laat aan RTL Nieuws weten „heel duidelijke” camerabeelden van het incident te hebben.

Opvallend genoeg gebeurde er een jaar geleden bijna hetzelfde in Haarlem. Bij de markt tilde een man toen een tweejarige peuter op en zette het op een rennen. Of het om dezelfde dader gaat, is niet bekend.