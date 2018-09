Nederlander uren gemarteld in Zuid-Afrika

Afgelopen vrijdagavond stormden drie gewapende mannen hun erf op. Terwijl Van Es, een geboren Schiedammer, boven op bed lag omdat hij zich niet zo lekker voelde, worden Prins en een familievriend die buiten zitten naar binnen gesleurd. Daar worden ze vastgebonden. De drie overvallers eisen geld; iets wat Prins en Van Es niet hebben, vertelt ze in het AD.

„Ze bonden onze handen vast met elektrische draden van de speakers en eisten dat ik zou vertellen waar de kluis was. Een paar gingen naar boven.” Van Es wordt compleet verrast in zijn slaapkamer. De uren erna wordt hij gemarteld. Uiteindelijk kost hem dat zijn leven.

Prins hoorde haar man continu gillen. ,,Houd je bek, riep ik nog. Ik dacht, dan laten ze hem misschien met rust, maar hij moet enorm veel pijn hebben gehad. Hadden ze hem maar gewoon een kogel door z’n kop geschoten, denk ik nu.”

De mannen probeerden Prins te verkrachten en te wurgen met een vuilniszak, maar de geboren Vlaardingse overleefde wonderwel. De overvallers namen alles van waarde mee en sloegen op de vlucht met de auto van het stel.

Prins ’is van binnen kapot.’ „Ik ben wel beurs, heb gaten, maar dat geneest wel weer. Wat niet overgaat, is mijn ziel die is geraakt.”

De vrouw vertrekt volgende week naar Nederland met hun twee kinderen. Of het lichaam van haar man mee komt, weet ze niet. Ze hoopt haar overleden man bij te kunnen zetten in het familiegraf in Schiedam. Volgens Prins doet de politie intussen helemaal niets. „Dit soort dingen schijnt normaal te zijn. Ik hoop in contact te komen met de ambassade, wellicht kunnen zij ons helpen.’’

Blanke boeren worden in Zuid-Afrika regelmatig het slachtoffer van overvallen. Het aantal moorden op blanke boeren in Zuid-Afrika stijgt de laatste maanden flink. De regering ligt onder vuur omdat er te weinig wordt ingegrepen.