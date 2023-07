Toerist (48) omgekomen bij duik in Kroatische zee

Een 48-jarige Belg die met vakantie was in Kroatië, is overleden nadat hij in zee was gesprongen en met zijn hoofd de rotsen had geraakt. De politie in het Zuid-Europese land waarschuwt nu voor de gevaren.

De Kroatische kusten zijn prachtig, zoals hier in Dubrovnik, maar soms verraderlijk voor wie in het water duikt. Ⓒ rr