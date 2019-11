Drugslab Weert ontploft

Een drugslab (archiefbeeld) Ⓒ ANP

WEERT - In een schuur aan de Heihuisweg in Weert is donderdagochtend een drugslab gevonden. Volgens de politie gaat het om een ’in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs’. De schuur staat los van een woning en bevindt zich in het buitengebied. De bewoner is aangehouden.