Gewonden en aanhoudingen na explosie drugslab Weert

Een drugslab (archiefbeeld) Ⓒ ANP

WEERT - Twee personen zijn gewond geraakt door een explosie en daarop volgende brand in een drugslab in Weert. De ontploffing deed zich donderdag rond 11.00 uur voor. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De ravage in het deels ingestorte drugslab is groot.