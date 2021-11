Premium Het beste van De Telegraaf

Scheve blikken om privéjets en geweigerde minister in rolstoel Klimaattop week onderweg: koersen op 1,8 graden warmer in 2100

Alleen een openlijke verontschuldiging van Johnson suste een knetterende rel en voorkwam het voortijdig vertrek van de Israëlische delegatie. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De klimaattop is een week onderweg. Wat zijn de belangrijkste meevallers en teleurstellingen na zeven dagen onderhandelen, lobbyen en de schijnwerpers pakken voor bijzondere beloftes? Over ontbossing, privéjets en een geweigerde minister in een rolstoel.