Ottenhome Heeg leerbedrijf van het jaar

Ook de betrokkenheid van de Friezen bij het doorontwikkelen van het onderwijs in de watersport werd in de beoordeling meegenomen. De verkiezing Leerbedrijf van het Jaar is een gezamenlijk initiatief van Kenwerk, vertegenwoordigers van de sociale partners en het onderwijs.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik