Ⓒ Politie

Eindhoven - De zoektocht naar de vrijdag vanuit het Brabantse dorpje Berghem (bij Oss) verdwenen 15-jarige meisje Celine van Es gaat onverminderd door. Bij vader Falco van Es (39) spookt er van alles door zijn hoofd. Hij is de wanhoop nabij, want er zijn weinig aanknopingspunten. „Alle tips zijn welkom. We moeten Celine vinden.”