Zieke ’sippe’ Toby vindt nieuw huisje

De variant waar Toby aan lijdt zorgt ervoor dat zijn huidje ongebruikelijk rekbaar, los en gevoelig is door een gebrek aan collageen.

Het bleek nog knap lastig om voor Toby een huisje te vinden. Gelukkig was er een stel dat het wel zag zitten met de kat en zijn maatje: „Ik zag hen op de website van RSPCA (de Britse Dierenbescherming, red.) en werd verliefd op hun lieve koppies,” aldus Georgina in gesprek met MeowAF, een Britse website die zich richt op kattennieuws.

„We haden nog nooit gehoord van Ehlers-Danlos syndromen, maar zij zochten een nieuw huisje en wij hebben zo veel liefde om te geven.”

’Onlosmakelijk verbonden’

Beide katten waren nog een beetje nerveus toen ze hun nieuwe baasjes ontmoetten, maar inmiddels zijn beestjes helemaal gewend aan hun nieuwe omgeving. Georgina: „Toby en Quinton zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Zodra het kan probeert Quinton ook het koppie van Toby te wassen. Als ze spelen, gebruikt Quinton ook niet zijn klauwen.”

Door het syndroom van Toby hangt de huid op zijn lijfje tot onder zijn knieen. Er zijn wel zorgen over de langetermijn-gevolgen van de huid: het gewicht zou de algehele gezondheid van het beestje kunnen beinvloeden: „Door zijn ziekte kan Toby problemen krijgen aan zijn gewrichten dus we verwachten nog wel wat problemen in zijn latere leven.”

Maar, voor nu hebben Toby en Quinton het beiden prima en hebben ze de tijd van hun leven in hun nieuwe huis, zo schrijft ook de Britse Metro.