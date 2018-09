Batterij-ei komt terug

Legbatterijeieren komen via de achterdeur gewoon weer terug in Europa. Terwijl de Europese Unie juist dit jaar een verbod op legbatterijen heeft ingevoerd, liggen er plannen klaar om de invoerheffingen voor eieren van buiten de EU, waaronder die uit Oekraïne, de VS, India en Argentinië, te halveren. Eierhandelaren en -producenten in Europa zijn verbolgen over de Brusselse maatregel.