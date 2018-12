Palestijnen zien rol China in conflict

Abbas is president op de Westelijke Jordaanoever en heeft niet de controle in de Gazastrook, waar Hamas de scepter zwaait.

„We zijn zeer geïnteresseerd in een Chinese rol in het Midden-Oosten”, aldus Bassam. Volgens hem kan China erin slagen om een oplossing te vinden voor het Israëlisch-Palestijns conflict, iets dat de Verenigde Staten tot nu toe niet is gelukt.

Bassam sprak in China onder meer over de status van de Palestijnen bij de Verenigde Naties. Palestina heeft nu de status van waarnemer, maar hoopt uiteindelijk volwaardig lid te worden en wordt in dit streven gesteund door Peking.

China riep de internationale gemeenschap een grotere rol te spelen in het conflict tussen de Palestijnen en Israël, maar speelde zelf nog geen actieve rol hierin. De VS zijn zich onlangs weer intensiever met het conflict gaan bemoeien om het vredesproces vlot te trekken.