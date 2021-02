’Trump woedend na rammelend optreden advocaten’

De senaat concludeerde ondertussen door middel van een stemming dat het impeachmentproces grondwettelijk is. Een Republikein veranderde na het betoog van Trumps team van mening, en stemde met de Democraten mee.

Uiteindelijk stemden 56 senatoren voor, en 44 tegen. Alle vijftig Democraten stemden voor, net als zes Republikeinen. Dat was 1 senator meer dan toen er een aantal weken geleden over hetzelfde onderwerp werd gestemd. De impeachment kan dus gewoon doorgaan, maar de 67 stemmen die nodig zijn voor een veroordeling zijn daarmee nog steeds heel ver weg.

Veel aandacht ging naar de enige Republikein die van mening veranderde: Bill Cassidy, senator voor de staat Louisiana. Cassidy vertelde dat het optreden van Trumps advocatenteam de aanleiding was. Die hadden het volgens hem „vreselijk slecht” gedaan. De Democratische aanklagers hadden juist „heel goede argumenten”, volgens de Republikein.

Trumps team kreeg meer kritiek op hun verdediging. Vooral de voordracht van advocaat Bruce Castor was volgens senatoren en juristen warrig. „Ik heb een hoop advocaten en een hoop betogen gezien, en dit was niet een van de beste”, zei de Republikeinse senator John Cornyn. „Hij bazelde maar door en door.”

Alan Dershowitz, advocaat van Trump bij zijn eerste impeachment, was vernietigend. „Ik heb geen idee wat hij aan het doen is”, zei hij tegen de rechtse zender Newsmax. „Dit is niet het betoog dat ik zou hebben gehouden. Dat kan ik je wel vertellen.”

Ook Trump was zeer ontevreden, zo melden Amerikaanse media. De voormalig president volgde de zaak vanuit zijn luxe resort Mar-a-Lago in Florida. Onder meer CNN meldt dat Trump woedend was, en zo ongeveer schreeuwend naar de beelden keek. Op een schaal van een tot tien was Trumps kwaadheid „een acht” zo vertelde een bron aan de New York Times.

Trumps team had weinig tijd om voor te bereiden. Anderhalve week geleden stapte Trumps complete team op. Er zou een meningsverschil zijn geweest over de koers. Zo zou Trump vol willen houden dat er sprake was van grootschalige verkiezingsfraude. Ook vond Trump zijn oude team te duur.

De Democratische aanklagers hielden een betoog dat werd ondersteund door een video die de uren voor de bestorming nog een keer liet zien. Beelden van Trumps speech en tweets die dag werden afgewisseld met de reacties van zijn supporters en de uiteindelijke bestorming. De Democraten legden daarna op basis van historische voorbeelden uit waarom zij vinden dat Trump als voormalig president wel degelijk afgezet kan worden.

Vandaag gaat de impeachment de volgende fase in. Om zes uur ’s avonds Nederlandse tijd begint het Democratische team met de uiteenzetting van hun argumenten. Ze hebben zestien uur de tijd, verdeeld over twee dagen om meer senatoren te overtuigen dat Trump schuldig is. Daarna krijgt Trumps team evenveel tijd om hem te verdedigen.