Republikeinse leider moet getuigen over bestorming Capitool

Alle vijf weigerden vrijwillig mee te werken aan het onderzoek. Naast McCarthy (Californië) gaat het om de afgevaardigden Jim Jordan van Ohio, Andy Biggs van Arizona, Mo Brooks van Alabama en Scott Perry van Pennsylvania. Over een kleine maand wil de commissie een reeks openbare verhoren houden.

Uit onder meer audiofragmenten is gebleken dat McCarthy in het begin zeer kritisch was over de rol die Trump bij de bestorming heeft gespeeld en zelfs wilde dat hij zou aftreden. Later heeft hij juist weer zijn steun voor Trump uitgesproken.

Met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De commissie van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden onderzoekt of het Witte Huis een rol speelde bij de rellen.