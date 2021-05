’Sywert van Lienden verdiende ruim 9 miljoen met mondkapjesdeal’

Dat komt volgens het ANP naar voren uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM). Van Lienden heeft het bedrag ook aan FTM bevestigd.

Volgens FTM richtte Van Lienden, die meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA, eind 2020 een speciale bedrijfsstructuur op, waarmee hij volgens experts vermogen verborgen kon houden. Ook de andere oprichters van de Hulptroepen Alliantie, Bernd Damme en Camille van Gestel, hebben dergelijke constructies opgezet om hun vermogen in onder te brengen. In die van Van Lienden, genaamd Duyfken CV, is 9 miljoen euro ondergebracht, meldt FTM op basis van stukken van de Kamer van Koophandel.

Het betreft 97,5 procent van zijn verdiensten uit de mondkapjeshandel. Dat komt volgens FTM neer op een winst van in totaal ruim 9,2 miljoen euro. Damme ontving 5,7 miljoen euro, Van Gestel ontving 5,4 miljoen euro.

Volgens Van Lienden is de constructie opgetuigd „om het onverwachte sterk positieve resultaat van de BV Relief Goods Alliance BV een tijdelijke bestemming te geven met het oog op een toekomstig (grotendeels) maatschappelijke bestemming”, zegt hij tegen het onderzoeksplatform. Ook zou Duyfken CV zijn opgericht om onderscheid te maken tussen Van Lienden als persoon en „het vergaarde kapitaal.”

Van Lienden was niet direct bereikbaar voor commentaar. Of de maatschappelijke bestemming waarover hij rept ook zal lukken is volgens de verklaring die Van Lienden gaf bij FTM „deels afhankelijk van de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm” voor zijn professionele loopbaan.

Het ministerie van Volksgezondheid, dat de mondkapjes inkocht bij het bedrijf van Van Lienden, blijft erbij dat hij behandeld is als iedere andere leverancier. Beschermingsmiddelen werden ingekocht bij partijen die aan drie criteria voldeden: de kwaliteit moest goed zijn, er moest leveringszekerheid zijn en de prijs moest binnen een „marktconforme bandbreedte” blijven.

In hoeverre de mondkapjes van Van Lienden duurder of goedkoper waren dan nodig, wil het ministerie nu nog niet toelichten. JA21, PvdA, D66 en ChristenUnie hebben hierover Kamervragen gesteld. Verantwoordelijk demissionair minister Tamara van Ark wil die eerst beantwoorden. Onderdeel van de vragen is ook welke rol partijgenoten van Van Lienden, gespeeld hebben bij de deal.