Gebouwen UvA nog een week dicht na verzakking kade

Een flink deel van de kade bij de Grimburgwal verdween dinsdagmiddag in het water. Niemand raakte gewond. „Er zijn geen aanwijzingen voor een gevaarlijke situatie voor het universiteitsgebouw aan de Grimburgwal”, liet de gemeente vrijdag weten. „Vermoedelijk heeft een combinatie van factoren een rol gespeeld bij het instorten van de wand. Welke factoren dit zijn, moet het onderzoek nog duidelijk maken.” Onder meer wordt gekeken of sprake was van een sinkhole (verdwijngat).

„Met een hijskraan op een ponton zijn de grote onderdelen van de ingestorte kade uit het water getakeld. De druk bevaren vaarroute via de Grimburgwal is afgezet met twee dekschuiten. Deze afsluiting is voor langere tijd”, aldus de gemeente. „Tegen de kademuren die nog overeind staan, zetten we binnenkort houten damwandplanken om te voorkomen dat ook zij wegzakken.”

In het UvA-gebouw, dat dinsdag direct werd ontruimd, zijn de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Kunstgeschiedenis en Cultuurwetenschappen gevestigd. Die zijn tijdelijk elders ondergebracht.

„In de gebouwen zijn meetpunten aangebracht om te monitoren of de verzakking ook invloed heeft op de panden. We ontvangen het adviesrapport van het ingenieursbureau hierover volgende week”, aldus een woordvoerster van de UvA. Volgens haar werd het gebouw vanwege coronamaatregelen de laatste tijd al minder intensief gebruikt.