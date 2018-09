Fer begint op bank

Ook McClaren liet weten voorzichtig om te gaan met Fer. ,"Het is belangrijk voor zijn herstel om minuten te maken, maar we moeten hem wel fit houden.” De FC Twente-trainer is verguld met de rentree van de middenvelder. ,"Dit is een 'big boost' voor het team, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Leroy zorgt voor energie en karakter in de ploeg.”

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik