Netanyahu: ’Uitstel debat juridische hervormingen om breuk in natie te voorkomen’

Een woordvoerder van de Israëlische politieminister Itamar Ben-Gvir van Netanyahu’s uiterst rechtse coalitiepartij Joodse Kracht (Otzma Yehudit) had eerder maandag al gemeld dat het debat in de Knesset pas eind juli wordt gehouden, als de volksvertegenwoordigers terugkeren van het zomerreces.

Macht vergroten

De geplande hervormingen zorgen al maanden voor grote demonstraties. Tegenstanders waarschuwen dat de regering haar macht wil vergroten ten koste van de onafhankelijke rechterlijke macht. Een enorme menigte - door Israëlische media geschat op 80.000 demonstranten - verzamelde zich maandagmiddag rond het parlement in Jeruzalem om te protesteren tegen de hervorming.

De nationale werknemersorganisatie Histadrut heeft de landelijke staking die maandag inging afgeblazen na de bekendmaking van Netanyahu. Voorzitter Arnon Bar-David van de belangrijkste vakbond van Israël prees de minister-president voor zijn besluit en bood zijn hulp aan bij het vinden van consensus over de juridische hervormingen.

Ook Israëls belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, reageerde verheugd op het uitstel. „We verwelkomen het uitstel en dringen er bij het Israëlische leiderschap sterk op aan zo snel mogelijk een compromis te vinden”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Biden had eerder al laten weten zich zorgen te maken over de hervormingswetgeving, die volgens hem „in strijd met democratische principes” is.